Formula 1 | La Red Bull considera prioritario il peso della RB18 secondo Horner

Il Team Principal della Red Bull Christian Horner spera che ulteriori sviluppi nella RB18 consentiranno al suo team di contenere la Ferrari. La Scuderia aveva un vantaggio nelle prime gare, ma gli aggiornamenti hanno aiutato la Red Bull a tornare a correre.

Quello portato a Imola in particolare gli ha permesso di guadagnare diversi chili, ma Horner si aspetta che la Ferrari faccia progressi anche sotto questo aspetto, non volendo vedere la situazione come un’inclinazione a favore della sua squadra.

“Ho visto a Imola quanto velocemente le cose possono cambiare e penso che abbiamo davanti a noi delle gare molto interessanti”. Ha notato Horner. “La macchina sta andando bene. Abbiamo anche degli sviluppi più avanti in estate che ci aiuteranno. Dobbiamo dare più peso”.

“Puoi sempre migliorare su tutta la linea. Dobbiamo migliorare nelle curve lente e dobbiamo perdere qualche chilo dalla macchina. Il deterioramento delle gomme è il risultato del peso, quindi tutti quei piccoli guadagni che cerchi sempre”.

Helmut Marko conferma che il peso dell’RB18 è una priorità: “Pianiamo i nostri sviluppi in modo da perdere peso sempre con ogni nuovo aggiornamento, perché sfortunatamente non abbiamo ancora raggiunto il peso minimo. E non lo raggiungeremo nemmeno con il prossimo aggiornamento”.

Horner spiega che il team ha elaborato un piano di sviluppo specifico: “Devi stare molto attento quando introduci aggiornamenti a causa di vincoli di budget quest’anno. Dobbiamo solo assicurarci di fornire qualcosa di utile”.