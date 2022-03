Formula 1 | La hiérarchie pourrait évoluer toute la saison selon Mercedes F1

A la suite des trois journées d’essais de Barcelone, nous avons pu avoir un premier aperçu des force en présence, bien que les temps enregistrés ne soient pas encore significatifs à ce stade de la saison.

Ferrari e McLaren, per esempio, non hanno una buona impressione in Spagna, al punto da George Russell e stimano le sue due squadre ètaient pour le moment devant Mercedes e la hiérarchie actuelle.

Dans une video détaillant les caractéristiques de la nouvelle W13, Mike Elliott et Hywel Thomas, qui sono il rispettivo direttore della tecnica e il direttore della performance moteur chez Mercedes F1, ont expliqué que la hiérarchie seit probablement amenéeeré en se urés de les app par les différentes écuries .

“En conjonction avec le changement de réglementation, nous avons beaucoup moins de passages en soufflerie que par le passé, et moins des en CFD (Computational Fluid Dynamics)” un déclaré Elliott.

“Je m’attends donc à ce que la plupart des équipes réalisent qu’elles ont encore beaucoup de développements à apporter, et que nous verrons beaucoup d’évolutions en conséquence. des correctifs au niveau de la fiabilité, ce qui représentera beaucoup de travail .”

Thomas s’attend lui à ce que la hiérarchie varie au rythme des évolutions apportées par les uns et les autres.

“Si tout le monde se développe à une vitesse différente, et si chacun fait son travail en soufflerie, il se pourrait que la voiture qui soit la plus rapide en début de saison se retrouve loin de la tête en éfine,” un esplicito Tommaso.

“Au fur et à mesure que des évolutions seront amenées, la voiture la plus rapide sera peut-être différente à chaque fois.”

Elliott pense quoiqu’il en soit qu’il ne faudra pas s’arrêter aux temps enregistrés lors des essais de Barcelone et de Bahreïn.

“Je pense qu’il est très difficile d’affirmer qui est le plus rapide en se basant sur les essais hivernaux,” per caso Elliott.

Selon la stratégie de développement de chacun, je pense que certes se demanderont: “Faut-il apporter des évolutions pour les second essais ? Ou pour la première course? Ensuite, que faire durant la saison?” Je crois que c’est ce qui fera la différence.”