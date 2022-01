Formula 1 | En cas de 8e titolo à Abu Dhabi, Hamilton aurait songé à annoncer con retraite sorpresa

Lewis Hamilton at-il failli imiter son ancien coéquipier Nico Rosberg, et prendre une retraite surprise juste après l’obtention d’un titolo mondiale ?

Alors que le suspense dure encore concernant les véritables intents du Britannique pour la saison 2022, suite au camouflet d’Abu Dhabi, la presse britannique, et plus précisément le grand quotidien conservatore.

Il silenzio di Lewis Hamilton è un trucco per la pressione sulla FIA e per ottenere un minimo, la sostituzione di Michael Masi, il direttore di corso? Lewis partecipa alla conclusione dell’inchiesta della FIA pour se pronocer ? O bien le pilote Mercedes doute-t-il plus profondément de son envie de continuous en F1, après un dénouement qu’il jugerait comme une mascarade, et “manipulé” selon ses propres termes à chaud, à la radio ?

Hamilton est certes sous contrat jusqu’en 2023, ce qui fait dire à certes qu’il sera en F1 quoi qu’il arrive à Bahreïn au Grand Premier Prix…

Mai « una fonte proche de Mercedes » désirant garder l’anonymat, a confié au Telegraph un élément importante à prendre en considération.

Fonte Cette «est catégorique : l’équipe s’attendait à ce qu’Hamilton quitte lo sport s’il avait gagné ad Abu Dhabi. Cela implica qu’il aurait eu une sorte de clause dans son contrat qui lui aurait permis de le faire » ajoute le quotidien.

Puisque Lewis Hamilton a perdu il titolo mondiale al dernier tour, il aurait donc le devoir – en cas de poursuite judiciaire, précise le quotidien – de continue l’aventure chez Mercedes. Mais si la motivazione n’est plus la, le Britannique tenterait-il en réalité de se défaire de cette fameuse clausola, ce qui expliquerait son silenzio et les doutes de Toto Wolff ? Toutes les speculations non consente.

Cependant d’autres fonti internas chez Mercedes ont précisé qu’il n’y aurait « Aucune possibilità » pour que l’équipe allemande poursuive son pilote en cas de manquement à cette fameuse clausola contrattuale.

Une autre source aprécisé que le mutisme di Lewis Hamilton n’était «que pour lo spettacolo»et que Mercedes dirigerait ce silenzio radio pour mettre la pression sur la FIA.

En revanche, toutes les sources du Telegraph ont assicurato da Lewis Hamilton avait songé à prendre sa retraite, la crainte d’affronter George Russell, et ainsi de risquer sa réputation, n’y serait pour rien.

Una Mercedes très competitiva?

Enfin, une ultime source de Mercedes a donné des précisions tant sur les intents de Lewis Hamilton, que sur le niveau de compétitivité de Mercedes pour cette saison 2022. Car les deux seraient liés…

« Tout cela fait partie du spettacolo. La verità è che Lewis va avoir une voiture super competitivo cette année et qu’il a 50 milioni di ragioni di riposo [la valeur de son contrat]. De toute façon, s’il voulait prendre sa retraite, il l’aurait déjà dit, n’est-ce pas ? Sinon, il va juste faire chier l’équipe parce qu’elle sera laissée sans aucune autre option. »

Hamilton at-il des doutes sur son engagement la F1 ? Il niveau annoncé de la Mercedes va-t-il convaincre Lewis de rester ? Peut-être aura-t-on des réponses dès il premier episodio di Drive to Survive…