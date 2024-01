foraggio. Quali sono i benefici inaspettati del brodo per la salute?

Non buttare via l'acqua del brodo! Chiamato anche “consommé”, questo popolare brodo corrisponde al liquido ottenuto dalla cottura prolungata di verdure o carne (manzo, vitello, pollo) in acqua bollente salata.

Pieno di vitamine!

E per una buona ragione: “Quest’acqua raccoglieva i cosiddetti minerali e vitamine idrosolubili dagli alimenti in questione. Ad esempio, le vitamine B e C per le verdure. “Il brodo è quindi ideale per la rimineralizzazione e la reidratazione.” Questo “soprattutto se sei un po' malato o se vuoi riposare il corpo dopo le vacanze”. Oppure non disturbarlo più.

Inoltre il brodo si distingue anche per la sua generosità! La prova è che potete aggiungere qualche pezzo di carne, verdure (carote, pastinache, ecc.), patate o spaghetti di riso a vostra scelta. E perché no, un tocco di formaggio grattugiato. E delizioso. “Dipende tutto da quello che vuoi”, conclude Juliette Renaudeau. Comunque questo è il piatto invernale più confortante.