Focolaio Covid a Nocera Inferiore. Nuovi casi sono emersi nel reparto di Medicina dell’ospedale. Chiusa anche una classe del liceo scientifico

Si è sviluppato nelle ultime ore un focolaio Covid a Nocera Inferiore. I casi riscontrati riguardano il reparto di Medicina dell’Umberto I. Sarebbero 11 le persone risultate positive, tra infermieri e pazienti. Alcuni tra questi ultimi, secondo quanto riportato in una nota dal primo cittadino, non sarebbero residenti a Nocera Inferiore.

Tuttavia, una delle persone risultate positive ha rapporto di parentela con un alunno del liceo “Nicola Sensale“. L’Asl ha quindi disposto opportune verifiche e, in attesa del tampone allo studente, ha disposto la chiusura temporanea di una classe.

Il responsabile dell’Asl territoriale ha rassicurato tutti in merito alle buone condizioni in cui versa il soggetto sottoposto a controllo. «La situazione è dunque da ritenersi tranquilla e da non destare preoccupazioni», ha affermato il sindaco Manlio Torquato.

Nella giornata di ieri si è tenuto un tavolo tecnico tra il Prefetto, i sindaci delle sette maggiori città della provincia di Salerno e i responsabili provinciali delle forze dell’ordine.

«Voglio invitare ancora una volta, in particolare i giovani, ad applicare con scrupolo tutte le cautele per prevenire la diffusione del contagio. Senza ansia, ma con diligenza e a tutela della salute propria e dei propri cari».