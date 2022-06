Rilasciato il 21 aprile 2022 alle 10:41 – Aggiornato il 21 aprile 2022 alle 10:59

Aggiunto da











Christoph Benton

















Il 7 maggio Florus ha organizzato “Al Dente”, una giornata dedicata all’immigrazione italiana. – © Tutti i diritti riservati

Il 7 maggio l’associazione senza scopo di lucro Florus Culture, in associazione con il comune di Florus, vi presenta una giornata dedicata all’immigrazione italiana della biblioteca “La Phone Source”, che rappresenta il 7,08% più alto dell’organizzazione. popolazione florizia.

I festeggiamenti inizieranno sabato 7 maggio alle ore 11:00 con l’apertura del Mercato della Frutta (Carbone, Formaggi, Caffè, Frutta, Verdura, ecc.). Verranno servite anche altre specialità come barista, wine e cocktail bar, pasta e gelato.

Alla giusta fonte, dalle ore 11:00 nella Biblioteca Florus, verranno organizzate attività per bambini con racconti italiani, laboratori artigianali, proiezione di cartoni animati “Leo Da Vinci” e laboratorio di pizzaiolo.

Gli anziani possono partecipare a Vespa Concentration e un giro organizzato da “Le Vespa Culture Fleurus”.

L’intrattenimento musicale sarà con i colori dell’Italia dalle 15:00 con Tonino Cavallo e il suo ballo della Tarantella e altra musica popolare italiana, il tutto sarà completato da una prova alla cieca della “canzone italiana speciale”.

Per completare questo viaggio ”Al Tende” in Italia via Fleurus, appuntamento alle 20:30 per un concerto della cover band italiana Pipo Calderone & Ianiri.

L’ingresso è gratuito. Informazioni: 071 / 82.03.01

