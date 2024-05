Fino a 3 ore di durata della batteria in più con Android 15: una piacevole sorpresa attende gli utenti di smartphone Android

Google sta lavorando a qualcosa di nuovo con Android 15, che consentirebbe agli smartphone di ottenere fino a 3 ore di durata della batteria di backup.

Anche quando non usi lo smartphone, è scarico. Naturalmente Google è ben consapevole di questa osservazione poiché qualche anno fa Mountain View ha introdotto una nuova modalità “Doze” che rimuove le attività in background ad alta intensità energetica, come spiegato AndroidAuthority.

Ma c’è ancora un modo per migliorare tutto questo, ed è proprio quello che Google sta testando per Android 15 accelerando l’ingresso in “Doze Mode” del 50%, aumentando così notevolmente l’autonomia dei dispositivi smart in modalità standby. Anche se ovviamente varia a seconda del modello, i più fortunati potranno ottenere fino a 3 ore di autonomia della batteria.

Presumibilmente questa nuova funzionalità sarà disponibile anche su Wear OS, anche se probabilmente ci sarà un notevole ritardo, dato che Wear OS rimarrà su Android 14 un po’ più a lungo rispetto a smartphone e tablet.

Vi ricordiamo che Android 15, già in versione beta, dovrebbe essere disponibile durante l’estate. Tuttavia, non tutti i modelli di smartphone Android saranno idonei, poiché generalmente saranno coperte solo le ultime generazioni.

