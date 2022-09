Filippo, Matilde e capi stranieri si inchinano a Elisabetta II: ‘Aveva soprattutto senso del servizio’ | La morte della regina Elisabetta II

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato alla Westminster Hall con la moglie Brigitte che si teneva per mano, entrambi vestiti di nero con scarpe da ginnastica scure e occhiali da sole. “Condividiamo il dolore degli inglesi”, ha detto ai giornalisti Emmanuel Macron.

Anche il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen o il re di Spagna, Filippo VI, si sono inchinati davanti alle spoglie della regina, così come la First Lady ucraina, Olena Zelenska, in modo molto vistoso.