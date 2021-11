Ferito dal fuoco della polizia nei disordini di Rotterdam

Le persone sono state ferite dal fuoco della polizia venerdì a Rotterdam (sud-ovest), mentre una manifestazione contro il contenimento parziale per combattere la pandemia di COVID-19 si è trasformata in “rivolte”, ha detto la polizia locale. “La manifestazione iniziata questa sera alle 20:00 a Coolsingel ha portato a disordini. Sono scoppiati incendi in diversi punti. Sono scoppiati fuochi d’artificio e la polizia ha sparato diversi colpi di avvertimento”, ha detto la polizia di Rotterdam in una nota.

“Ci sono lesioni associate ai colpi sparati”, ha detto.

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha annunciato una settimana fa la reintroduzione del contenimento parziale con una serie di restrizioni sanitarie, che colpiscono in particolare il settore della ristorazione, per far fronte a un numero record di casi di Covid-19.

Bar e ristoranti devono chiudere alle 20:00, almeno fino al 4 dicembre.

La polizia olandese ha usato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti all’Aia il giorno in cui sono state annunciate le misure.

La polizia ha anche arrestato 15 persone sabato scorso in una città dell’Olanda settentrionale dopo gli scontri tra le forze dell’ordine e centinaia di persone scontente della chiusura anticipata dei bar a causa del Covid-19.