Eva Longoria definisce lo stile estivo in un abito color lavanda nel sud della Francia

L’attrice e regista dà il tono alla bella stagione indossando un abito dal taglio originale il 21 giugno, sulla terrazza del Martinez a Cannes.

Eva Longoria ha deciso che il colore dell’estate sarebbe stato il viola. In una foto che ha pubblicato sul suo account Instagram, il regista del film Flaminocaldo (Disney +) Festeggiamo l’arrivo della bella stagione in Costa Azzurra. “Buon primo giorno d’estate!” recita la didascalia della giostra, che include uno scatto con suo figlio di cinque anni, Santiago. Appollaiata sul balcone del celebre Le Martinez Hotel di Cannes, il 21 giugno la 48enne americana ha svelato il suo primo outfit estivo: un abito corto con lo spacco, dal taglio asimmetrico che avvolgeva un anello aperto sulla sua pelle. Modello lavanda della collezione Rifugio Da Monse, nota per la decostruzione dei classici del guardaroba. L’audacia è abbastanza rara nel guardaroba di un’attrice.

Nel video, Eva Longoria si appoggia alla confraternita per apportare i cambiamenti necessari a Hollywood

Il profumo della libertà

Seguace di un record di glamour, giacche e pezzi che mettono in risalto la sua figura, come il recente abito Marilyn che ha indossato a New York la scorsa settimana, Eva Longoria non è di natura avventurosa quando si tratta di look. Il che non le impedisce di aggiungere qualche tocco più spigoloso al suo guardaroba, come quando ha provato la tendenza del barbecue per andare alla sfilata della sua amica Victoria Beckham. O quando ti innamori di un bikini perizoma all’orizzonte a Marbella. Ad ogni modo, questa è la direzione che sembra prendere quest’estate con il suo vestito color lavanda che profuma di libertà.