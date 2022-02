Eurostar rifiuta il rimborso delle bollette…

Sophie viaggia in famiglia a Disneyland Paris con la famiglia. Malheureusement, son cancer en a décidé autrement et an empporté la jeune maman avant qu’elle puisse réaliser son rêve. Alors que son frère demande le remboursement du voyage, c’est Eurostar qui rifiuta di rembourser les bills…

Sophie Collins, une Britannique de 26 ans, est décédée après que les médecins ont confondu sa maladie en phase terminale avec un canal lactifère bloqué, alors qu’elle était enceinte de son deuxième enfant.

La jeune femme de 26 ans avait espéré visiter le parc à thème français avec ses deux filles, Daisy et Delilah, ainsi que son frère Matthew, pour ce qui aurait été ses dernières vacances. Malheureusement, son état s’est aggravé et Sophie est décédée le 19 janvier, deux semaines avant leur voyage.

Matthew ha contattato l’agente di prenotazione Hays Travel à Maidstone, dans le Kent, per ottenere un rimborso da Disney et d’Eurostar après avoir déboursé più di 4.700 euro per il viaggio. S’il a pu récupérer l’argent des billets du parc et de l’hebergement, Eurostar rifiuta il rimborso delle billette de treno, quindi più di 800 euro.

Un porte-parole d’Eurostar a expliqué qu’un remborsement ne pouvait pas être effectué car les billets avaient été achetés sous form de forfait via Disney et que la société n’avait pas encore reçu l’argent. Mirror, related le « Dans cette situation, le remboursement doit provenir directement de l’entreprise avec laquelle le client a réservé car c’est avec elle que le paiement a été effectué à l’origine », explique-t-il. « Cela aurait dû être clairement expliqué à la famiglia et nous sommes vraiment désolés pour lo stress supplementaire que cela leur a causa. »