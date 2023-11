Euro 2024: l’Italia batte la Macedonia del Nord, si qualificano Albania e Danimarca

L’Italia ha dominato la Macedonia del Nord 5-2 venerdì a Roma, ma deve ancora segnare almeno un punto lunedì contro l’Ucraina per confermare il suo biglietto per gli Europei del 2024.

Il campione d’Europa ha vinto grazie alla doppietta di Federico Chiesa (41esimo e 45esimo + secondo), e non è rimasto senza paura quando Jani Atanasov (52esimo e 74esimo) ha ridotto il punteggio sul 3-2. L’Italia ora ha 13 punti, come l’Ucraina, ma è tornata al secondo posto del Gruppo C, qualificandosi per l’Europeo tedesco, grazie ad una migliore differenza reti (+7 contro +3).

Ottava sconfitta per Malta

Dopo essersi qualificata (19 punti), l’Inghilterra ha inflitto l’ottava sconfitta a Malta (2-0) grazie ad un gol automatico di Enrico Pepe (8° posto) e ad un gol di Harry Kane (75° posto).

La Danimarca vince sulla Slovenia

La Danimarca si è qualificata per la fase finale di Euro 2024 grazie alla vittoria per 2-1 sulla Slovenia venerdì a Copenaghen, e si è persino assicurata il primo posto nel Gruppo H. I danesi hanno vinto grazie ai gol di Molly e Delaney e torneranno alla competizione, dove hanno raggiunto le semifinali durante l’ultima edizione nel 2021.

L’Albania ha il suo biglietto

La squadra biancorossa è la 13esima squadra a qualificarsi per l’incontro continentale, che si terrà dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in Germania.

Prima di loro, gli albanesi si erano qualificati a Chisinau, ottenendo il punto dal pareggio che gli mancava. Parteciperanno al loro secondo Campionato Europeo in Germania, dopo l’edizione 2016, che si è svolta in Francia.

I giocatori del tecnico brasiliano Silvinho, in campo sulla panchina del Lione, ad un giorno dalla fine della fase di qualificazione, si sono assicurati uno dei primi due posti del proprio girone, con 14 punti in sette partite, mentre la Moldavia, terza, aveva solo 10.

Hanno perso solo una partita, alla prima giornata, in Polonia (1-0).

Nel proprio girone, il secondo biglietto per la Germania si giocherà tra Repubblica Ceca e Moldavia, mentre ai cechi basterà un pareggio (12 punti) per lasciarsi alle spalle i moldavi (10 punti).

Durante gli UEFA Euro 2016 in Francia, gli albanesi, guidati dal loro storico capitano Loric Cana, sono arrivati ​​terzi nel proprio girone dietro Francia e Svizzera, ma essendo il terzo peggior classificatore, non sono riusciti a qualificarsi per gli ottavi di finale.