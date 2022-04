Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuito avant le 5 mai

Dal 28 aprile al 5 maggio 2022, Epic Games continua a quattro giochi gratuiti con i titoli offerti senza controparti. Voici la sélection de la semaine.

Basta già morire

“ Just Die Già est un jeu bac à sable où les personnes âgées sement le caos, créé par les concepteurs de Goat Simulator. Vous êtes vieux, en rogne, et on vous a viré de votre maison de retraite. Comment survivre dans un monde qui ne souhaite que votre mort ?“

(Unicità disponibile su PC)

Paradigma

“Paradigm est un jeu d’aventure surréaliste qui se déroule dans l’étrange et post-apocalyptique pays d’Europe de l’Est, Krusz. Incarnez le beau mutant, Paradigm, dont le passé revient le hanter sous la forme d’un paresseux génétiquement modifié qui vomit des bonbons.“

(Unicità disponibile su PC)

Les seront disponibles dès ce jeudi 28 aprile 2022 alle 17h, et ce jusqu’au 5 maggio. Cela significa qu’il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux offers la semaine dernière, à savoir :

Amnesia: Rinascita

“ Dans Amnesia: Rebirth, vous incarnez Tasi Trianon, qui se réveille au beau milieu du Sahara algérien. Plusieurs jours se sont écoulés. Où étiez-vous ? Qu’avez-vous fait? Où sont les autres ? Retracez votre périple et rassemblez les débris de votre passé brisé, c’est votre seule chance de survivre à l’horreur implacable qui minace de vous dévorer.“

(Unicità disponibile su PC)

Legame del fiume

“ Le Chevalier an emprisonné les gardiens des huit mondes connus, caos coinvolgente, cataclismi et autres désagréments! Partez à l’aventure avec un gruppo d’amis pour vaincre le mal et aiutante gli abitanti adorabili et hauts en couleur de Riverbond, au travers de niveaux magnifiques, bourrés d’action et façonnés avec amour. Débloquez un grande evento d’arme, ottieni nuove apparenze per i tuoi eroi, e usa il bonus per il tuo coda e una gloriosa reputazione à la forza dell’épée !“

(Unicità disponibile su PC)