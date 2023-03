Appassionati di tecnologia. Geforce Now di Nvidia si sta evolvendo

Nvidia, uno dei principali produttori di schede grafiche, sta aggiornando il suo servizio Geforce Now. Abbiamo testato comodamente la vecchia versione con meno hardware (RTX 3080) ma è potente. Qualche settimana fa è stato annunciato un nuovo abbonamento “Ultimate” e il suo prezzo è inferiore ai 20 euro. Per questo prezzo, gli abbonati hanno diritto alla RTX 4080 Power, che costa più o meno 1.300€ in negozio.

Certamente, il giocatore non potrà giocare a tutti i giochi che possiede, perché sta allo sviluppatore decidere se vuole che il suo gioco con questo dispositivo venga registrato nel cloud. Tuttavia, ogni settimana vengono aggiunti nuovi titoli. E la gamma di titoli di videogiochi crescerà ulteriormente dalla firma di una partnership circa un mese fa con Microsoft. Tutti i giochi messi in vendita dal colosso americano, così come i giochi di Activision-Blizzard, se l’accordo verrà firmato tra loro, saranno “virtuali”. Possiamo spingere ulteriormente la riflessione includendo il gigantesco catalogo di Xbox Game Pass che può essere vicino ai potenti server del produttore americano Nvidia. In questo momento non abbiamo alcuna informazione ma possiamo notare che stiamo sognando.

Altra buona notizia, l’ottavo SuperPOD (data center) apre anche a Parigi oltre ad Amsterdam, Francoforte e Londra. Buone notizie in un’offerta che non ha certo concorrenza, quindi il servizio è molto soddisfacente.