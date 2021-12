È confermato, avrà Snapdragon 8 gen 1 – Frandroid

Lo Xiaomi 12 è stato appena confermato da Xiaomi durante lo Snapdragon Tech Summit. Per inciso, Xiaomi ha anche confermato che il prossimo flagship sarà alimentato da un processore Snapdragon 8 di prima generazione.

per la prima volta, xiaomi Parlando del prossimo major, il Xiaomi 12. Allo Snapdragon Tech Summit, che ha presentato la nuova azienda premium di Qualcomm, Snapdragon 8 prima generazioneIl fondatore e CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha confermato l’esistenza dello smartphone.

Passando di lì, ha anche confermato che lo Xiaomi 12 sarà tra i primi smartphone dotati del nuovo Qualcomm.

La collezione Xiaomi 12 in immagini

Per l’occasione Xiaomi ha condiviso un breve video dove possiamo vedere il montaggio del SoC all’interno dello smartphone.

Sfortunatamente, nessuna data è stata annunciata per l’annuncio o il lancio del dispositivo. Abbiamo solo promesso di uscire in men che non si dica. il primo La pubblicità in Cina è prevista per le deviazioni di dicembre, Forse fino al 12 dicembre, secondo alcune indiscrezioni.

Parte del noto documento tecnico

Con il marchio che ora conferma il suo nome, ora possiamo scrivere che Xiaomi 12 sarà il primo smartphone premium di Xiaomi. Per dare Mi nel suo nome.

La formalizzazione del SoC permette anche di conoscere meglio la sua scheda tecnica. Quindi sappiamo che Xiaomi 12 utilizzerà una CPU Kryo con una frequenza di clock massima di 2.995 GHz. Sappiamo anche che sarà equipaggiato con il nuovo modem Snapdragon X65 e la sua velocità di 10 Gbps a 5 G. Possiamo anche ritenere che le tante novità promesse dal nuovo SoC, in particolare quelle fornite dall’IA, saranno buone e buone per il gioco.

Considera, ad esempio, l’app Always on camera che ti permette di sbloccare il tuo smartphone con il viso anche quando è bloccato, o anche Hugging Face, che può analizzare il testo e darti un breve riassunto prima di leggerlo.

