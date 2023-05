Editoriale: Erdogan, salvo una grossa sorpresa

Ha detto che voleva reislamizzare il suo paese, ma in un modo che rispettasse le libertà e la democrazia. La sua promessa era, da qualche parte, di diventare un “democratico musulmano”, simile a quello che i “cristiani democratici” sono stati per decenni.

Vent’anni dopo essere salito al potere in Turchia, prima come primo ministro, poi come presidente, e infine come presidente con poteri estesi che decide quasi tutto da solo e sbadiglia a tutti coloro che esprimono un pensiero critico nei confronti del suo regime (oppositori politici, media, ecc.), un gioco di autocrazia cristallina di Recep Tayyip Erdogan. Ciò non gli impedirà di avanzare, più comodamente del previsto, verso una nuova vittoria elettorale domenica, durante un secondo turno senza precedenti di 60 milioni di turchi.

In verità, il vantaggio al primo turno di Erdogan (+4,5%), la mobilitazione nazionalista di Oğan per la sua causa, la prestazione al primo turno di Kilicdaroglu meno del previsto e, infine, il voto sulle sanzioni contro di lui è meno forte del previsto. Leader del Partito Giustizia e Sviluppo dopo i terremoti che hanno colpito il Paese: Tutti questi elementi indicano che la sconfitta di Erdogan domenica sarà una grande sorpresa.