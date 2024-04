Eclissi solare 8 aprile | La scuola Saint-Jerome deve sbarazzarsi di migliaia di occhiali falsi

Una scuola superiore nella periferia nord di Montreal è stata costretta a buttare via 3.700 paia di occhiali per la visione di eclissi ordinati da Amazon, molti dei quali erano già stati distribuiti agli studenti, dopo aver appreso che erano contraffatti.

Mercoledì la St. Jerome Polyvalent School ha iniziato a distribuire questi occhiali.

Il Centro Servizi Scolastici di Rivière-du-Nord indica che è stato ordinato tramite Amazon dal fornitore consigliato, American Paper Optics. Le loro lenti sono poi certificate e conformi allo standard internazionale ISO 12312-2.

Tuttavia, i dipendenti della scuola hanno scoperto un avviso emesso dal fornitore secondo cui erano in circolazione degli occhiali contraffatti simili ai loro, dice Nadine Brochu, portavoce della CSS de la Rivière-du-Nord.

Ha spiegato che dopo aver consultato gli specialisti del Centro Scientifico di Montreal, “si è deciso di eliminare tutti gli occhiali per evitare rischi”. È stato ordinato un paio di occhiali per ogni studente e qualche altro per il personale, portando il numero totale di occhiali a circa 3.700, ha detto.

Non testato o approvato

I genitori degli studenti sono stati avvisati tramite e-mail e SMS.

“Se vostro figlio riceve un paio di scarpe, vi chiediamo di non usarle e di buttarle. Purtroppo, nonostante il nostro desiderio di fornire questa esperienza ai vostri ragazzi, risulta che gli occhiali menzionati non soddisfacevano le protezioni previste , possiamo leggere nella lettera che abbiamo visto Giornalismo.

American Paper Optics avverte sul suo sito web che “sfortunatamente molti venditori offrono occhiali per eclissi certificati ISO che non sono stati testati e certificati” e aggiunge che “sono noti anche per elencarci come produttori dei loro occhiali, il che è anche falso .”

L'azienda spiega che l'unico modo per garantire che gli occhiali siano sicuri “al 100%” è acquistarli direttamente dal suo sito web.

Altri casi

I dipendenti della Scuola Polivalente Saint-Jérôme non saranno gli unici ad avere problemi con gli occhiali ordinati su Amazon.

In una email inviata a un lettore GiornalismoL'azienda lo avverte che il prodotto che ha ordinato (occhiali per l'eclissi solare) “non era nell'elenco dei fornitori sicuri di occhiali per eclissi solare dell'American Astronomical Society e quindi potrebbe non essere sicuro per l'osservazione di un'eclissi solare”.

Il 22 marzo, l’American Astronomical Society (AAS) ha messo in guardia i residenti dalla vendita online di occhiali contraffatti o di qualità inferiore agli standard.

“Una o più fabbriche non identificate in Cina sembrano produrre occhiali contraffatti per la visione di eclissi che portano il nome e l'indirizzo di un'altra fabbrica cinese, la Cangnan County Qiwei Craft Co, nota per la produzione di prodotti sicuri per l'eclissi”, si legge nel messaggio pubblicato sul sito dell'organizzazione. sito web.

1000 volte più scuro

Tuttavia, può essere pericoloso per i principianti determinare se i loro occhiali sono belli e sicuri per osservare l'eclissi. “Non c'è modo di sapere se gli occhiali Eclipse siano effettivamente sicuri, ma è facile sapere se non lo sono”, afferma il suo project manager nell'avvertimento della SSA.

Se, attraverso gli occhiali che indossi in casa, puoi capire che i mobili o i quadri alle pareti non sono abbastanza scuri per osservare il sole, riassumiamo questo.

Gli occhiali per la visione di eclissi sono dotati di filtro certificato ISO 12312-2. Questo filtro è così opaco che è possibile vedere solo la luce proveniente direttamente dal sole: 1000 volte più scura delle normali lenti solari.

Se ottenuti da un fornitore affidabile, ad esempio un negozio di astronomia o una struttura pubblica, e recanti il ​​marchio ISO 12312-2 e non graffiati o danneggiati, questi occhiali dovrebbero essere utilizzati senza problemi per osservare l'eclissi.

Gli occhiali da sole normali, anche con la migliore protezione UV, non sono sufficienti a proteggere gli occhi quando si guarda direttamente il sole.