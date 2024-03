Abbiamo testato la nuova piastra Dyson che non danneggia i capelli e ti regala un'asciugatura come se fossi appena uscito dal parrucchiere

A quale donna non piace uscire dal parrucchiere? La sensazione di capelli super puliti e perfettamente acconciati non ha eguali. Gli acconciatori riescono ad ottenere lisciature perfette con pochi colpi di phon, senza dover ricorrere alle piastre che hanno l'arte di rovinare le nostre lunghezze… Non sappiamo voi, ma noi sì, noi ci abbiamo provato più di una volta abbiamo ripetuto il processo a casa, e i risultati non sono stati quelli che ci aspettavamo. Tanto che alla fine abbiamo dovuto prendere una buona vecchia piastra per capelli, creando doppie punte nel processo…

Bene, ormai è tutto passato! Abbiamo infatti avuto l'opportunità di testare la nuovissima piastra per capelli Airstrait di Dyson. Un piccolo gioiello di tecnologia che stira i capelli solo con aria calda. Niente più cattive piastre in ceramica che danneggiano la struttura del capello. Il dispositivo utilizza un potente flusso d'aria direzionale per lisciare e allineare i capelli rendendoli lucenti e garantendo un risultato naturale.

facile da usare

Si usa come la classica stiratura dei capelli. Infatti, tutto quello che devi fare è inserire lo stoppino nel dispositivo e muoverlo su e giù. La maggior parte del meccanismo della piastra si trova direttamente nella presa, per garantire che la piastra non sia troppo pesante e consenta quindi di utilizzarla in modo più flessibile. Inoltre, la piastra per capelli ha due modalità: una per capelli asciutti e una per capelli bagnati. In altre parole, ti permette di asciugare e ammorbidire i capelli contemporaneamente quando esci dalla doccia, un vero risparmio di tempo.

Infine, a differenza delle classiche piastre per capelli, che possono diventare molto calde, fino a 250°C, l'Airstrait ha una temperatura massima di 140°C. Un numero abbastanza grande da garantire risultati. Insomma, in redazione siamo stati conquistati. Dyson offre anche una breve guida alla progettazione onlineche puoi trovare qui. Questo potrebbe darti idee per un cambiamento rispetto alla stiratura tradizionale.

