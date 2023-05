Ecco i 10 paesi dove si mangia meglio, secondo una recente classifica

recente arrangiamento di Viaggi della CNN Ha appena alzato il velo sulla migliore cucina del mondo. Secondo i media americani l’Italia è il Paese dove si mangia meglio. Il menu è “abbastanza soggettivo”, secondo la CNN, con la ricerca dei sapori come primo criterio. La semplicità della cucina italiana ha sedotto la giuria. “Prendi pasta, olio d’oliva, aglio, pomodoro o braciola di maiale. E bam! È tempo di festa nei tuoi piatti. È tutto così facile da cucinare e da mangiare.”

“La buona cucina favorisce la convivenza”

Alessio Montenegro, direttore di COCINA Restaurants a Bruxelles, ci ha spiegato in un’intervista i motivi per cui apprezza la gastronomia italiana: “Promuove la simbiosi e unisce le persone. Puoi ordinare due o tre pizze e condividerle con qualcun altro. Cucinare all’ultimo minuto. Bastano pochi ingredienti. Per rendere la pasta più gustosa come il pesto all’aglio con un filo d’olio d’oliva e peperoncino. Puoi anche lanciarti in ricette più complesse. La cucina italiana è tanto semplice quanto complessa, dopo tutto.”

Secondo i giurati della CNN, la gastronomia italiana è soprattutto “rilassante”. i loro piatti preferiti? La pizza “è un piatto incredibilmente semplice ma soddisfacente. È un alimento base per studenti universitari e scapoli”. Menzione speciale anche per il salame italiano. La giuria, invece, è rimasta delusa dalla mozzarella di bufala, che hanno chiamato “polpette di formaggio morbide”.

La Francia è al terzo posto

Il secondo posto è occupato dalla Cina. Secondo la giuria, i cinesi hanno la capacità di “rendere delizioso il loro cibo. La Cina è il posto dove andare a mangiare dozzine di volte al giorno. La cucina regionale cinese è così varia che è difficile credere che provengano dallo stesso paese”. Se stai programmando un viaggio in Cina, CNN Travel consiglia di assaggiare il “piacere colpevole” di maiale in agrodolce, dim sum e xiao long bao, piccoli gnocchi al vapore solitamente ripieni di carne di maiale. o verdure.

La Francia completa il podio. CNN Travel saluta la gamma di vini e formaggi trovati in tutto il paese, inviando un piccolo scoop a Parigi: “Una città nota per i suoi abitanti scontrosi, ma tutti credono nell’importanza del buon cibo”. La giuria consiglia di andare nei bistrot dove si possono gustare cassoulet, pot au pho, per non parlare dell’immancabile bistecca. Raccomandano anche di assaporare le lumache “quei parassiti appiccicosi che i francesi sono riusciti a trasformare in una leccornia” e ovviamente la baguette, il cui ultimo morso “ti farà venire nostalgia”.

I 10 migliori ristoranti del mondo:

1. Italia

2. Cina

3. Francia

4. Spagna

5. Giappone

6. India

7. Grecia

8. Thailandia

9. Messico

10. Stati Uniti

