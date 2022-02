“E’ un incubo, ci ha fatto impazzire” (foto)

Rudd e Alison Pearson, due inglesi, non sopportano più il loro vicino. Ed è da quando ha deciso di fare un integratore. La coppia, che vive lì da quattro anni, ha detto a NottinghamshireLive di non poter nemmeno aprire le finestre “a causa della polvere che vola ovunque”.

“Sono tre mesi che è un incubo tra l’espansione stessa e il caos della sua costruzione”, afferma Rudd, 56 anni. Inoltre, la coppia trova l’estensione poco attraente: “È ironico, è come un bungalow sul tetto sopra due case. E l’arancione (un edificio per conservare gli agrumi durante la brutta stagione) che hanno costruito sembra più un garage doppio”. “I pannelli arancioni non corrispondono affatto al resto delle case qui”, aggiunge Rudd.

Mentre la coppia si godeva il sole tutto il giorno nel loro giardino, la dependance del vicino ora offre ombra. Alison Rose ha scelto questa casa per il suo bellissimo giardino esposto a sud…

Rudd, 56 anni, che lavora nell’edilizia, e sua moglie, Alison, 46 anni, vogliono trasferirsi perché non sono stati in buoni rapporti con il loro vicino da quando ha costruito questa estensione: “Ora stiamo per trasferirci, sta guidando noi pazzi”. “Non ho idea di quando finirà, ma spero che non riduca il valore della nostra casa. Vorrei sapere come faranno approvare i piani”, si lamenta il britannico.

