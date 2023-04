Groenlandia indipendente? Bozza di costituzione presentata dagli enti locali ‘in caso di indipendenza’

Un comitato in Groenlandia ha presentato venerdì un progetto di costituzione senza precedenti su cui le autorità di questa regione artica danese autonoma possono fare affidamento. Nel caso del Progetto Indipendenza.

Dopo quattro anni di lavoro nella massima segretezza, il documento, scritto in Groenlandia e composto da 49 paragrafi, è stato presentato al parlamento locale della Groenlandia, Enatsissartot, dove ora deve essere discusso. I media locali hanno indicato che il testo non si pronuncia in modo definitivo su un certo numero di punti, tra cui l’equità e l’accesso a un passaporto groenlandese. Né fa riferimento alla monarchia, mentre si pone la questione se la regina o il re di Danimarca continueranno ad essere capo di Stato. “Al momento, è principalmente un soggetto groenlandese. Interesserà la Danimarca solo quando la Groenlandia ne discuterà e come decideranno i politici.Ulrik Bram-Gade, ricercatore presso l’Istituto danese per gli studi internazionali specializzato in relazioni danese-groenlandia, ha spiegato ad AFP.

Autogovernata dal 1979, quest’isola si trova nell’Oceano Artico, a circa 2.500 km dalla potenza tutelare, alla quale deve ancora un quarto del suo PIL annuo in sussidi. Ma la Groenlandia, che conta circa 55.000 abitanti su una vasta area di circa 2,2 milioni di chilometri quadrati, ha bandiera, lingua, cultura, istituzioni e primo ministro propri. Insieme alla Danimarca continentale e alle Isole Faroe, forma il “Società del Regno“Danimarca, senza far parte dell’Unione Europea dal 1985. Dal 2009 e dal Territory Autonomy Act, solo valuta, giustizia, affari esteri e sicurezza dipendono dalla Danimarca.