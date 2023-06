Due leader italiani prendono di mira Edan Zegrova

L’esterno del Lille Edin Džečrová, già legato al passaggio all’Arsenal, è diventato un obiettivo estivo per Napoli e Milan.

Entrambi i colossi della Serie A sono alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. Zhegrova, sotto contratto con il Lille fino a giugno 2026, è uno dei loro obiettivi, secondo quanto riferito in Italia. Il Corriere dello Sport afferma che il 24enne è uno dei candidati del Napoli per sostituire Hirving Lozano, che potrebbe lasciare lo Stadio Maradona quest’estate, con club di Premier League e Ligue 1 desiderosi di ingaggiarlo. Il giornale dice che Napoli e Lille sono in buona forma, ma ciò non significa che i campioni di Serie A avranno la priorità nella corsa per il nazionale del Kosovo. Inoltre, la priorità del Napoli è trovare un nuovo centrocampista centrale e Lazar Samardzig dell’Udinese è la loro opzione preferita per sostituire Piotr Zielinski. Anche il Milan ha messo gli occhi su Zhegrova, secondo il quotidiano Tuttosport. Il talentuoso esterno si unisce ad Adama Trere, Riccardo Orsolini, Hakim Ziyech e Niccolò Zaniolo nei piani rossoneri.

