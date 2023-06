L’esperto italiano di diritto sportivo parla dell’ultimo processo della Juventus |Juventus-fr.com

La Juventus ha recentemente goduto della sanzione relativa a un caso di manipolazione salariale, vale a dire una multa. A tal proposito, Mirko Di Natale del team di TuttoJuve.com ha contattato l’avvocato Giorgio Spallone, uno dei massimi esperti italiani di diritto sportivo. Dai un’occhiata ad alcune delle sue dichiarazioni in questo articolo.

Questa liquidazione è una vittoria per la Juventus?

« Lungi da me giudicare il lavoro dei miei colleghi. In generale, il patteggiamento presuppone che non vi sia alcun vincitore. Avere il tipo di permesso per motivi economici, ed evitare punti di penalità, è oggettivamente una decisione importante. »

La Juve si è avvalsa dell’articolo 127 del CGS e quali sono le differenze sostanziali con l’articolo 128?

« Le parti e l’avvocato del Governo centrale hanno optato per il procedimento alternativo dell’articolo 127 del Cgs, si legge nel dispositivo pubblicato oggi. La differenza è sostanziale: la procedura esaminata presenta un accordo che il TFN – valutata la correttezza della struttura fattuale e la coerenza del consenso pattuito – afferma e ne è subordinato alla conclusione. Arte. 128 cgs, invece, non è pretesa ma semplice riduzione o modifica dell’ammissione ma, soprattutto, presuppone il riconoscimento di responsabilità e la collaborazione dell’imputato, con conseguente scoperta di nuovi elementi effettivi. o controllando le violazioni delle regole. »

Per la causa plusvalenze, la Juventus è stata multata con meno punti rispetto alle altre società, per gli stessi fatti. Perché

“SonoNon si può dare una risposta legalmente fondata senza conoscere ed esaminare le singole pratiche a cui si fa riferimento. L’amministrazione della giustizia sportiva, come abbiamo visto in questi mesi, è un’operazione molto complessa e ogni procedimento è una storia. »

La giustizia sportiva emana da questo tour iniziato a gennaio e terminato poche ore fa?

« Come ho avuto modo di scrivere, la giustizia sportiva necessita di una profonda riforma per conformarsi ai principi generali del giusto processo garantiti dalla Costituzione. I principi sanciti dagli statuti federali non trovano la sede necessaria per un’effettiva e completa applicazione nell’attuale quadro della sperimentazione sportiva. Le vicende degli ultimi mesi hanno dimostrato che la giustizia sportiva presenta molti elementi di incongruenza, contraddizione e, soprattutto, incertezza, che non giovano certo al sistema calcio nel suo complesso. »

Report via TuttoJuve.com.