“Dobbiamo fermarli fisicamente”: ecco le soluzioni dell'esperto per tenere lontane dalle strade le persone che hanno smarrito la patente

Benoît Godart dell'Istituto Vias è stato nostro ospite martedì sera su Bel RTL. Frédéric Delfos ha parlato al microfono del tragico incidente avvenuto domenica nelle Fiandre che ha coinvolto una persona a cui è stata ritirata la patente. Secondo lui, per evitare il ripetersi di questo tipo di situazione, non basta cancellare la targa, “questa non è una soluzione miracolosa”.

Se riguarda tutti gli automobilisti sì, perché no. Abbiamo già conducenti giovani, 25 anni, ad esempio, con problemi di vista. Perché non controllare ogni x anni se sei ancora qualificato per guidare. Devi sapere che rinnovare una nuova patente oggi è una formula puramente amministrativa.

Non chiedete un test, ma chiedete piuttosto un certificato che attesti che avete visitato il vostro medico, terapista, ecc. e che lui o lei certifichi che siete idonei a guidare. Penso che tutti vadano dal medico almeno una volta all'anno ed è ora di chiedere il certificato di idoneità alla guida. Non cambierà molto.

Abbiamo pensato agli anziani con questa procedura. Ma in realtà non sono loro le persone più vulnerabili agli incidenti…

Affatto. Le persone anziane hanno quattro volte meno probabilità di avere un incidente grave rispetto ai giovani conducenti. Infatti, in due decessi su tre, gli anziani sono pedoni e ciclisti. In altre parole, nel traffico sono più pericolosi di quanto non siano in realtà.

Imporre un'età entro la quale devono ritirare la patente e non al resto della popolazione è ingiustificato. In termini di sicurezza stradale, non ha senso.