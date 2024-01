Disney svela un tappeto che permette di camminare “per davvero” nel mondo del metaverso

Disney Research ha sollevato il velo sulla tecnologia che offre una maggiore immersione nella realtà virtuale. Ti permette di muoverti fisicamente senza essere limitato dallo spazio reale.

Presto sarà impossibile schiantarsi contro i muri mentre si vive il Metaverso. Almeno questa è la promessa della tecnologia rivelata dal dipartimento di ricerca della Disney. Questa è la piattaforma su cui una persona sta ferma mentre cammina.

L'installazione è stata mostrata in un video pubblicato su YouTube. Si chiama holotel e ha la forma di un tappeto. È composto da un gran numero di tessere rotonde che possono muoversi in tutte le direzioni.

Possibilità infinite

Quando qualcuno vi viene posizionato sopra, i suoi movimenti verranno annullati grazie alla rotazione delle tessere. Pertanto, l'utente esegue correttamente il movimento della camminata, ma il suo corpo rimane nello stesso posto.

Nel campo della realtà virtuale, un tappetino HoloTile può migliorare la sensazione di immersione in un gioco o in una visita virtuale. Una volta installato, è possibile fare una passeggiata infinita senza ritrovarsi intrappolati da nessun muro o oggetto.

Per stessa ammissione della Disney, l'azienda non sa ancora come verrà utilizzata questa tecnologia. Semplicemente perché le possibilità sembrano infinite. Inizialmente il prodotto, ancora in fase di prototipo, potrebbe trovare applicazione nei parchi tematici del gruppo.

“Immaginate le persone in una stanza, in grado di stare insieme in un altro posto, di muoversi, guardare, visitare”, spiega Lanny Smoot, l'ingegnere più innovativo della Disney che possiede più di un centinaio di brevetti.

L'inventore evoca anche palcoscenici teatrali ricoperti di piastrelle girevoli per offrire spettacoli straordinari. Ma il video mostra anche gli oggetti appoggiati sul tappeto che si muovono da soli grazie all'attivazione del dispositivo. Questo in particolare può essere un modo per creare entusiasmo all'interno delle linee di attrazione. Sempre con l’obiettivo di offrire l’immersione di maggior impatto.