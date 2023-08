Di fronte all’Anderlecht i franchi Buren si sono riscattati

Dopo la scioccante sconfitta numerica della scorsa settimana contro il Genko Youth, la squadra di Frank Borrens voleva sicuramente riscattarsi contro l’Anderlecht. Per raggiungere questo obiettivo, Arnold Mercier ha modificato il suo sistema, giocando con tre giocatori dietro di lui, come spesso accadeva la scorsa stagione in N1, e ha funzionato perfettamente.

Infatti, nel corso di un primo tempo vivace, entrambe le squadre si sono regalate delle fantastiche occasioni, per poi non trovare difetti. Dal canto suo Buren, se allo Chevalier avrebbe dovuto essere concesso un rigore per un evidente tiro di maglia (8° posto), un potente tiro di Corsi ha costretto Verkaterin a fare il massimo, mentre Gerassi non è riuscito a recuperare dopo una lunga spinta. Sul versante dell’Anderlecht Angolo si fa parare da Obisa, mentre Sussez reagisce in modo eccezionale contro Bauve evitando il vantaggio. Dopo l’intervallo, i Verdi hanno preso il controllo della partita, ottenendo tre grandi occasioni, tra cui mandando LaVey in linea. Dopo un quarto d’ora dalla fine ci riescono grazie a Healy, che manda la skin al soffitto, dopo un servizio di Chevalier. Sono riusciti a ottenere un finale perfetto e hanno mantenuto la prima porta inviolata della stagione, guadagnando i meritati tre punti. Da notare che il club vorrebbe promuovere l’uno o l’altro, soprattutto al centro della difesa, entro la fine del mercato. Ma poiché è noto il contendente alla Coppa del Belgio, la Royal Football Association si recherà a Tongues sabato 9 settembre alle 18, in attesa della conferma da parte della Federazione.