Desperate Housewives: i commenti di odio sulla giovane Juanita Solís e le conseguenze sulla sua salute mentale

Madison De La Garza è stata fidanzata all’età di sei anni con la serie cult Casalinghe disperate Per interpretare Juanita Solís, una delle due figlie di Eva Longoria alias Gabriel Solís. Juanita e sua sorella Celia sono state deliberatamente scelte per essere delle ragazzine paffute, in contrasto con la loro magra madre, che è un po’ una gag patetica. Le conseguenze si sono rivelate tragiche per la ragazza.

Maddie De La Garza è la sorellastra di Demi Lovato e ora ha 21 anni. Si è diplomata al liceo, è un’influencer, ha appena lanciato il suo profumo e ha realizzato alcuni cortometraggi sul suo canale YouTube.

In un’intervista sul podcast Punto crucialeÈ tornata a questi anni di riprese con conseguenze disastrose. La bambina in quel periodo ebbe la pessima idea di andare a leggere in linea quello che abbiamo detto Su di lui e scopri commenti sporchi:

“Il feedback è stato scioccante… Dicevano che volevano che morissi a causa del mio aspetto. Era orribile, come ‘grande e brutta mucca’ o ‘spero che ti venga il cancro e ne muoia perché sei così grasso. È è stato orribile, orribile, orribile, ed è stato quando avevo solo 6, 7 e 8 anni.

E per aggiungere:Leggere commenti come questo ha sicuramente influenzato la mia salute mentale e alla fine ha contribuito a farmi sviluppare un disturbo alimentare in tenera età.. “