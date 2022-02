Des soldats russes trahissent leur position en draguant une Ukrainienne sur Tinder

L’amour ne connait pas de frontière c’est bien connu. Alors que le conflit entre les force russes et ukrainiennes fait rage, des soldats russes auraient révélé par mégarde leur position en utilisant l’application de rencontres Tinder. In effetti, selon des information relayées par la quotidien britannique Sun, les force armées se preparaient à des bombardements imminents, quand plusieurs soldats situés à 30 km de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, onté une soudainement de 33 ans.

Pourtant la jeune femme ne se trouvait pas à Kharkiv mais bien dans la capitale ucraina. “Je vis à Kiev mais j’ai changé mes paramètres de localization pour Kharkiv après qu’un ami m’a dit qu’il y avait des troupes russes partout sur Tinder”, un t-elle expliqué. L’Ukrainienne a même entamé la conversazione avec l’un des soldats pour tenter de lui soutirer des informations. Elle a confié que sur leurs photos Tinder, les soldats prenaient la pose nonchalamment. L’un était couché sur lit en mettant ses muscle en évidence, une arme à la main, tandis que d’autres avaient revêtu leur uniforme militare.

Dans le contexte de guerre actuel, il n’est pas à exclure que ces hommes aient délibérément activé leur compte Tinder dans un but stratégique. Néanmoins, la femme de 33 ans a expliqué que selon elle ces corrisponde a n’étaient pas prémédités. “Ces gars sont comme n’importe qui d’autre sur l’application de rencontre, ils veulent de l’amour ou de la compagnie”, at-elle conclu dans le média britannique.