De l’audio lossless e Bluetooth, dès cette année

Cette année, Qualcomm promet un son Bluetooth sans perte.

À l’occasione del Mobile World Congress 2022, a Barcelone, Qualcomm est revenu sur le concept d’audio sans perte en Bluetooth.

En effet, malgré le succès des écouteurs et des casques sans fil, ces produits ne sont pas sans défaut. Par esempio, l’autonomie ou la qualité des appels ne sont pas toujours ottimali. Et souvent moins qualis qualis que sur les appareils filaires.

Il Bluetooth è presente nell’elenco dei responsabili della situazione, Qualcomm promette una novità per la definizione definitiva del prezzo degli smartphone.

Deux nouvelles plateformes

Lors du MWC, Qualcomm L’entreprise a dévoilé ses puces Bluetooth de nouvelle génération dédiée aux fabricants d’écouteurs et d’écouteurs sans fil. En clair, l’entreprise a présenté deux nouvelles plateformes audio, Qualcomm S3 Sound Platform (QCC307x) et S5 Sound Platform (QCC517x).

Cespuces Snapdragon S3 e S5 prendront place dans les appareils certifiés Snapdragon Sound. Audio a bassa energia (LE) per la compatibilità Bluetooth 5.3 e per l’elaborazione della tecnologia.

Savoir que ces deux nouvelles puces sont déjà fournies à des clients tels que Yamaha, Cambridge Audio, Master & Dynamic et Audio-Technica.

Un son sans perte de qualité CD

Ces nouvelles puces permettront de transmettre de l’audio en Bluetooth senza informazioni per lo smartphone e un casque o des écouteurs.

En clair, grazie alla certificazione Snapdragon Sound, la firme américaine promet un son sans perte de qualité CD, c’est-à-dire 16 bit/44 kHz. À savoir que cette certificazione vise à faciliter la tâche aux consommateurs. Concrètement, ce label leur permet d’évaluer rapidement la qualità audio d’un appareil. De son côté, il Bluetooth LE Audio è una nuova norma per la trasmissione dell’audio a potenza faible via Bluetooth. Elle promet un nouveau codec audio haute puissance et basse consommation.

Ainsi, les utilisateurs pourront profiter d’une plus grande disponibilité de musique à plus haute résolution. Et ce, à partir de services tels que Tidal, Apple Music o Amazon Music.

Registratore del contenuto

Parmi les autres fonctionnalités, Qualcomm cite la possibilité d’enregistrer des contenus avec un son stéréo.

“En plus d’être les premiers à offrir un son sans perte, nous avons ajouté un mode de jeu à late ultra-faible avec chat en jeu, et la possibilité pour les casques d’enregistrer du contenu en son stéo apportera, ce qui une énorme valeur ajoutée à une nouvelle génération de créateurs”, spiega James Chapman. È il vicepresidente e il direttore generale incaricato della musica e degli oggetti collegati chez Qualcomm.

Cette option s’adresse notamment aux créateurs de contenus. Grâce à cette fonctionnalité, ils seront capacis de mieux capturer la voix.

Suppression du bruit et meilleure qualité audio

Les appels, eux aussi, bénéficieront d’une meilleure qualité audio. James Chapman esplicita domanda “dans ces minuscules appareils”, Qualcomm integra la tecnologia Adaptive Active Noise Cancellation (ANC). Située dans un bloc matériel dédié, elle permet d’améliorer considérablement la soppressione del bruit. “Et ce, quel que soit le contenu de l’écouteur de l’auditeur”fini le vicepresidente.

Una modalità Gioco consente di ridurre il ritardo di 68 millisecondi. Soit, 25% de moins que la génération précédente. En guise de comparaison, les casques filaires offrent une late située entre 5 et 10 ms.

Commenta profiter de ces nouvelles fonctionnalités ?

Pour accéder à ces améliorations, il sera nécessaire de disposer d’une paire d’écouteurs o un casque compatibile et d’un appareil Android. Autrement dit, les nouvelles fonctionnalités Activées via les puces S3 et S5 nécessiteront un téléphone o un autre appareil source équipé de la technologie Snapdragon Sound de Qualcomm.

Les premiers produits équipés des puces S5 et S3 sono disponibili al corso del secondo semestre.

E su iPhone?

Le proprietà dell’iPhone non sono passate per problemi. Mais la firme de Cupertino devrait toutefois proponendo di proporre una soluzione pour of frir un son sans perte et sans fil à ses utilisateurs.

Pour rappel, cela fait presque un an qu’Apple an annoncé sa fonction Music Lossless. Et, jusqu’à presente, les écouteurs sans fil d’Apple ne la prennent pas en charge. Pour le moment, il n’y aucun moyen d’écouter de la musique de qualité lossless sans fil sur les AirPods. Rimanere in grado di mantenere la funzionalità degli AirPods Pro 2 integreront cette.