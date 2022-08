I cliché in giro per il mondo. Tutti gli italiani parlano con le mani?

In italiano, parlare con le mani si chiama “gesticolare”, da “gesticolare”. All’università, Lilia Angela Cavallo ha incontrato molti studenti stranieri, tra cui un brasiliano, e ha iniziato a fotografare questi gesti. Dieci anni dopo ne identificò alcune centinaia specifiche di questa lingua italiana: “329! Questo è il mio numero preferito, perché non è tondo, non è finito. Potrebbero essercene molti di più… Elencali! Lo sanno tutti che parliamo con le mani, ma, a meno che non guardiamo. Sono in bianco e nero , stampato, e sappiamo che è nelle nostre vite. Non l’abbiamo sentito.”

Nel 1958 Bruno Munari descrisse in un libro solo 25 gesti italiani Supplemento al dizionario italiano (Supplemento dizionario italiano) pubblica Lilia Angela Cavallo, 50 anni dopo senza aprire la bocca. Dizionario dei gesti (senza aprire la bocca. Dizionario dei gesti)

Nico ha 16 anni, è di Viterbo, a nord di Roma, e si riconosce pienamente in questi gesti. “Per noi è molto naturale parlare con le nostre mani, non c’è nessuno in Italia che non parli con le nostre mani.Il giovane assicura. Così ti riconosci all’estero. È come il nostro marchio di fabbrica”. Andrea, 18 anni, cerca di descrivere i gesti più comuni “Ciao Mamma Mia” è solitamente italiano. Significa: ‘Cosa stai facendo!?’ Devi chiudere il pugno, alzare le dita e stringere la mano”.

Da dove viene la capacità di esprimersi in questo modo? “Non so se sia un tratto, un tentativo di capire meglio se stessi, un desiderio di accelerare la comunicazione, o un desiderio di essere veloci.pensa Lilia Angela Cavallo. Potrebbe anche essere Un modo per comunicare qualcosa di diverso da quello che si dice parlando”.

“Infatti, è il corpo che vuole esprimere più o meno consapevolmente ciò che non viene detto in una conversazione!” Lilia Angela Cavallo, autrice di “Senza aprire bocca. Un dizionario di gesti”. A franceinfo

La lingua dei segni è un modo di comunicare senza essere compresi da alcuni, utile quando in passato eravamo molto impegnati, come l’Italia.