Crescita della popolazione: il Canada (di nuovo) batte i record

Secondo gli ultimi dati di Statistics Canada, la popolazione canadese è attualmente stimata in 40.528.396 persone. Ciò rappresenta un aumento di 430.635 persone per il terzo trimestre, ovvero dell’1,1%, rispetto al 1° luglio di quest’anno.

L’ultima volta che il Canada ha visto un tasso di crescita demografica trimestrale così forte è stato nel secondo trimestre del 1957, quando un aumento della popolazione di 198.000 persone equivaleva a una crescita dell’1,2%.

A quel tempo, il baby boom del dopoguerra e la massiccia migrazione di rifugiati causata dalla rivoluzione ungherese del 1956 portarono ad un forte e rapido aumento della popolazione del paese, stimata in 16,7 milioni, spiega Statistics Canada.

Oggi, questa notevole crescita è attribuibile alla migrazione internazionale, che rappresenta il 96% della crescita della popolazione – compresi 312.758 residenti non permanenti arrivati ​​nel paese nel terzo trimestre – e il restante 4% rappresenta un aumento naturale.

Accogliendo 107.972 immigrati nel terzo trimestre, il Canada ha raggiunto il 79,8% dell’obiettivo canadese di 465.000 immigrati per quest’anno, pari a 371.299 persone.

Un altro record: anche se le stime del quarto trimestre non sono state ancora annunciate, sappiamo che il Canada non ha registrato una crescita annuale della popolazione così forte dai tempi della Confederazione nel 1867, superando addirittura i dati record del 2022.

Alberta, Isola del Principe Edoardo e Ontario hanno preso il comando nella crescita della popolazione nel terzo trimestre, superando la media nazionale. In Quebec si parla di una crescita dello 0,8%. Solo i Territori del Nordovest mostrano un calo demografico, con un tasso di crescita del -0,5%.

L’Alberta brilla anche nei nuovi dati di Statistics Canada per i suoi guadagni netti negli scambi migratori interprovinciali. Nel corso del terzo trimestre del 2023, i flussi migratori interprovinciali hanno portato l’Alberta a ritrovarsi con un aumento di 17.094 persone.

Per Frédéric Fleury-Beur, demografo dell’Istituto di statistica del Quebec, gli ultimi dati del censimento Sono cose ancora impressionanti, soprattutto se sappiamo che in precedenza, dal 2000 al 2010 circa, il Canada era effettivamente uno dei paesi al mondo che accoglieva il maggior numero di immigrati in proporzione alla popolazione .

In un’intervista a informazioni medieil demografo riconosce che i dati demografici più recenti comunicazione[nt] Per stupire di trimestre in trimestre Ma ritiene che la calma possa arrivare abbastanza rapidamente.