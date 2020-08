Covid-19, premio al personale sanitario impegnato nell’emergenza

Circa 15.000 unità per un impegno finanziario di circa 10 milioni di euro.

4 nuovi casi positivi al covid-19 in Campania su 826 tamponi analizzati.

Aggiornamento dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Da segnalare, purtroppo, 1 nuovo decesso che porta il totale a 437. 7, invece, i guariti che portano il totale a 4.187.

Bonus di 1000 euro per lavoratori dello spettacolo e guide turistiche

La Giunta Regionale ha deliberato di avviare le procedure di riconoscimento della premialità per il personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19 con una prima individuazione di quelli che sono stati esposti a rischio durante questi mesi. In questa prima fase il personale coinvolto è di circa 15.000 unità per un impegno finanziario di circa 10 milioni di euro.

Inoltre, proseguono gli interventi del Piano socio economico della Regione a sostegno delle categorie particolarmente colpite dalla crisi degli ultimi mesi.

La Giunta regionale nella seduta di oggi ha, inoltre, approvato un sostegno straordinario una tantum, fino ad un massimo di 1000 euro, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Bonus di solidarietà di 1000 euro anche per i lavoratori del comparto cinematografico e audiovisivo.

Bonus una tantum, infine, fino a 1000 è previsto anche per gli accompagnatori e guide turistiche, alpine e vulcanologiche abilitate residenti nel territorio della regione.