Cos’è questo integratore alimentare che previene la malattia di Alzheimer?

È un integratore alimentare disponibile senza prescrizione medica in tutti i negozi di fitness. Secondo i ricercatori dell’Università di Bodybuilding, contribuirà l’HMB, o idrossimetilbutirrato, molto popolare tra i bodybuilder. Università Rush (Chicago), previene lo sviluppo della malattia di Alzheimer. I risultati del loro lavoro sono stati pubblicati il ​​25 luglio sulla rivista Cell Reports.

“Questo potrebbe essere uno dei modi più sicuri e semplici per arrestare la progressione della malattia e proteggere la memoria nei pazienti affetti da Alzheimer”. sottolinea il dottor Kalipada Pahan, professore di neuroscienze, biochimica e farmacologia, autore principale dello studio.

Conosciuto per la sua capacità di costruire massa muscolare senza aumentare di massa grassa, l’HMB non è né un farmaco né uno steroide ed è un prodotto sicuro che è stato utilizzato dai bodybuilder per molto tempo e finora senza effetti collaterali noti.