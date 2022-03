Le retour du printemps, marqué par des températures quasi-estivales, est égallement sinonimo di retour des pollens. Au même moment, le territoire français est en proie à une reprise épidémique. Pour les personnes allergiques, il est devenu simple de confondre les deux.

Les symptômes des allergies “pour la plupart évoquent le Covid et il faut faire vraiment la différence”, explique le docteur Nhân Pham-Thi, allergologue a Parigi. “Io sì un abécédaire : le A pour atchoum, ce sont des éternuements à répétition. B pour bouché, le nez est obstrué. C non pas pour Covid, mais ça coule partout, le nez, les yeux“, poursuit le médecin.

Et la liste des différents symptômes des allergies continua. “D, la differenza maggiore c’est que ça démange le nez, la gola, toutes les surface. Le E c’est pour énerve car cela donne des guais. F ça faticadonc il ya cette asthénie qui vient en même temps que cette crise d’allergie.” De son côté, la Covid-19 se différencie par des fièvres, voire frissons mais aussi par des courbatures et la perte du goût l/ ‘odorat. ‘ En cas de doute, il est toutefois recommandé d’aller se faire tester in farmacia.

La risposta è consigliata