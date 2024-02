Cosa devi sapere sulla variante del coronavirus JN.1, la più diffusa al mondo

Il Covid-19 continua a diffondersi e a mietere vittime in tutto il mondo. Esistono ancora molte varianti come “JN.1”, che è la più scoperta al mondo. In un articolo, Medicina Yale Risponde alle domande su questa alternativa.

JN.1 fa parte dello stesso lignaggio della variante Omicron. È anche una mutazione stretta del ceppo “BA.2.86”, chiamato anche “Pirola”. La principale differenza tra i due ceppi è la “mutazione della proteina spike” JN.1, che può modificare le proprietà del virus. “Long Covid”: un grande problema di sanità pubblica Secondo gli studi condotti, la variante JN.1 non provoca “un numero maggiore di casi di malattie gravi o sintomi diversi da quelli associati ai ceppi precedenti”. In generale, diverse forme di coronavirus causano sintomi abbastanza simili. “JN.1 è abbastanza simile ad altre varianti di Omicron, causando sintomi comuni come mal di gola, congestione, naso che cola, febbre, brividi, tosse e affaticamento”, afferma la dott.ssa Minjie Kang, assistente professore e specialista in malattie infettive del dipartimento. Medicina interna presso l'UT Southwestern Medical Center di Dallas. È l’immunità della persona infetta che influisce sulla gravità della malattia. Tuttavia, una delle caratteristiche di JN.1 è la velocità della sua diffusione. Covid: come spieghiamo le differenze immunitarie?