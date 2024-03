Cosa ci riserva la conferenza Apple?

La WWDC di quest'anno si terrà dal 10 al 15 giugno 2024 all'Apple Park di Cupertino. Come di consueto, l'evento sarà disponibile per la visione online per cogliere tutti gli annunci importanti che Apple ha in serbo per noi. Ecco cosa aspettarsi.

Questo è tutto, Apple ha annunciato il programma per la sua 35a conferenza annuale degli sviluppatori Conferenza mondiale degli sviluppatori. Il WWDC di quest'anno si svolgerà nell'arco di cinque giorni a partire da lunedì 10 giugno. L'evento si aprirà con un keynote all'Apple Park di Cupertino, in California. Ecco cosa ci riserva questo attesissimo spettacolo.

Ecco gli annunci più attesi di Apple alla WWDC 2024

Si prevede che Apple annuncerà importanti aggiornamenti ai suoi sistemi operativi durante la conferenza principale:

Dipartimento di controllo interno

Sistema operativo dell'iPad

watchOS

Mac

tvOS

VisionOS

Innanzitutto iOS perché la diciottesima versione del sistema operativo diventerà uno dei più grandi aggiornamenti nella storia dell'iPhone. Questo sarà chiaramente il protagonista di questa conferenza, con le sue capacità di intelligenza artificiale generativa tanto attese. Apple è attualmente in trattative con alcuni dei suoi concorrenti per introdurre questa tecnologia sui suoi dispositivi.

Al momento Apple è arrivata in ritardo e per molti versi l’iPhone 15 sembra obsoleto. Laddove gli ultimi Google Pixel e Samsung Galaxy avevano funzionalità di fotoritocco basate su modelli linguistici di grandi dimensioni, Apple ha rilasciato iOS 17 con un sacco di fantastiche funzionalità, ma privo di intelligenza artificiale generativa.

Concretamente, iOS 18 potrebbe introdurre una riprogettazione di Siri, trasformandolo in un chatbot vocale simile a ChatGPT. Altre caratteristiche minori come il nuovo nome dell'ID Apple e altre ancora sconosciute sono nell'elenco.

Poiché iPadOS è solo una versione diversa di iOS, l'iPad dovrebbe ricevere le stesse funzionalità. Per altri, VisionOS dovrebbe ricevere aggiornamenti importanti. Passerà quindi un anno da quando l'Apple Vision Pro è stato presentato al WWDC 2023. Il prodotto più recente di Apple fino ad oggi, il visore per realtà mista dovrebbe trovare un posto nell'ecosistema Apple. Tim Cook potrebbe anche cogliere l'occasione per annunciarne il lancio al resto del mondo.

Per altri, nulla è certo. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, watchOS 11 potrebbe beneficiare di un importante aggiornamento di Siri grazie all'intelligenza artificiale, ma questo è tutto. Lo stesso vale per macOS 15, le cui uniche modifiche importanti menzionate riguardano l'intelligenza artificiale. Secondo il famoso giornalista, Apple non ha ancora deciso il nome del sistema operativo Mac, che attualmente internamente si chiama “Glow”.