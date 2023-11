Contratto locale per migliorare la salute della popolazione

La salute, una porta verso altre politiche

La diagnosi stabilita ha permesso di fare alcune osservazioni: L’invecchiamento demografico medico – nella San Ammarin Valley, due terzi dei medici hanno più di 65 anni – c’è un eccesso di medici con una media di 1.800 pazienti seguiti da un medico di medicina generale, rispetto a 1.500 pazienti. In media nella regione del Grande Oriente alcune malattie sono sovrarappresentate: malattie polmonari (dovute, tra l’altro, a molti sistemi di riscaldamento a legna eccessivamente inquinati), insufficienza cardiaca o diabete. Questi risultati hanno portato allo sviluppo di un contratto sanitario locale, firmato per la prima volta a livello statale.

In un secondo ospedale, questo contratto è stato firmato il 15 novembre dai rappresentanti delle tre comunità dei comuni che compongono lo Stato, ARS, GHRMSA, Fondo di assicurazione sanitaria, CAF, Sottoprefettura, Distretto, CEA, MSA, Centro ospedaliero di Rovaş (per il versante della salute mentale), Direzione Università e sistema locale.

Circa quindici relatori hanno partecipato al lancio di questo decennio, che ruota attorno a tre aree prioritarie: sostenere e migliorare l’erogazione dell’assistenza sanitaria, sviluppare la prevenzione e creare un ambiente favorevole alla salute. Una quindicina di documenti tematici definiranno questi tre temi. “Questo contratto non è solo un elenco di intenzioni, ma mira piuttosto a proporre azioni concrete e ci permette di mettere in comune le nostre idee e soluzioni”, ha sottolineato Pierre Lespinasse, rappresentante dell’Associazione di Riabilitazione. Se intorno al tavolo si parla molto, ricorda Eddie Stutz, il commissario statale responsabile per la diagnostica, è perché la salute è “una porta verso altre politiche: ambiente, alimentazione, mobilità…”.