Come puoi convincere gli spettatori a voler andare al cinema più spesso? Di seguito sono riportate le strategie implementate da UGC

“Opporre radiotelevisione e cinema è una retorica superata“, spiega Bruno Platin-Carignard, direttore generale dell’UGC Belgio. Gli studi hanno dimostrato che i fan della piattaforma sono anche fan del cinema. Devi solo trovare formule che funzionino per loro. Seguendo i desideri dei nostri abbonati, in occasione del 20° anniversario di UGC Unlimited, presentiamo nuove carte che permettono di partecipare in coppia (35,5€ al mese), in famiglia (43,5€ al mese per 4 persone). , in settimana o nel fine settimana (17,9€ al mese). Ha senso: andiamo spesso al cinema in compagnia, oppure in orari ben precisi a seconda che abitiamo o meno a Bruxelles, ad esempio. Notiamo anche che gli spettatori più anziani preferiscono assistere durante la settimana poiché ci sono meno persone. In più, con la Classic Card valida 7 giorni su 7 o per i minori di 26 anni, l'accompagnatore paga solo 9 euro per il suo posto.

“La nostra missione è stimolare la curiosità per scoprire il cinema in tutta la sua diversità”.

Se il denaro è il filo conduttore della guerra, nelle sale cinematografiche come altrove, si stanno comunque adottando altre misure per attirare gli spettatori. “Il sessanta per cento dei nostri spettatori sono abituali o ripetitoricontinua il capo dell'UGC. La nostra missione è stimolare la curiosità per scoprire il cinema in tutta la sua diversità. Soddisfare il desiderio è il fulcro della nostra strategia, anche se a volte siamo restii a guardare le opere di un regista meno conosciuto o anche le produzioni belghe. Con le carte non c'è alcun rischio finanziario nell'essere ficcanaso. L'anno scorso abbiamo proiettato 607 film fuori festival. Organizziamo eventi come Cent'anni di Warner o, in occasione della Presidenza belga del Consiglio d'Europa, UGC celebra il cinema europeo, con un film fiammingo e un film belga in lingua francese tra le sette proiezioni presentate a partire dal 21 febbraio. “È importante ampliare il campo d’azione, perché il cinema americano in Belgio rappresenta tra il 70 e il 78% dei biglietti d’ingresso”.

Ecco i sette film proiettati dal 20 febbraio al 2 aprile 2024 in occasione della Presidenza belga del Consiglio Europeo. © Contenuti generati dagli utenti

Un altro metodo per attirare il pubblico: sessioni in presenza della troupe del lungometraggio. “Per il cinema belga francofono, questo ci si addice perfettamente.”identifica Bruno Plantin-Carignard. “In generale, questi film ottengono i migliori ascolti nelle nostre sale a Bruxelles. In Vallonia, invece, hanno difficoltà a trovare il loro pubblico.”

Combatti la maleducazione nelle stanze

Gli obiettivi in ​​termini di presenze restano segreti, ma l'obiettivo è ovviamente quello di attirare più persone rispetto allo scorso anno (1,4 milioni di spettatori per le 26 sale di Bruxelles, ovvero poco più della metà di tutte le sale UGC del nostro territorio). Per raggiungere questo obiettivo, altre aziende si affidano alla tecnologia 4D, a poltrone morbide, a due posti e persino a letti (sì) o file posteriori dedicate agli oratori. “Ci sono un sacco di esperienze teatrali 'premium' là fuori, ma non sono sicuro che sia la chiave per invogliare uno spettatore ad andare al cinema.”“, risponde Bruno Plantin-Carignard. I finanziamenti sono pesanti ed è una scommessa che per il momento non accetteremo. La nostra priorità, senza trascurare il comfort, sono i film con le migliori condizioni di immagine e suono possibili. Puntiamo anche sull’ambiente, con un progetto già avviato per decarbonizzare l’energia attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici. Cambieremo anche tutti i nostri monitor, che sono molto avidi. Un proiettore laser costa la metà e sarebbe meglio riciclarlo, ma il suo prezzo oscilla tra i 50.000 e i 150.000 euro. Questi investimenti ci sembrano ancora più importanti oggi.

Una parte del film “Les Tuches 5” si svolgerà ad Antoing: è stato lanciato un bando per le comparse!

C'è ancora un grosso ostacolo per gli spettatori: la maleducazione. “È un problema reale, che va ben oltre il cinemaIl laureato in scienze artistiche dell'Università della Sorbona è d'accordo. Abbiamo predisposto un sistema SMS per contattare in modo confidenziale la guardia giurata. A livello preventivo esiste una carta degli spettatori, che viene comunicata a ciascun partecipante. Per quali risultati? “Vi sorprenderò, ma i nostri budget per la sicurezza tendono a diminuire. Quindi c'è un piccolo movimento indietro.”

C’è qualcosa che fa piacere al responsabile operativo, prima di concludere: “Più andiamo al cinema, più vogliamo tornare.” Vedremo se il 2024 gli darà ragione.