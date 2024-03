Come comportarsi se ricevi un messaggio da uno sconosciuto su WhatsApp

WhatsApp può essere un servizio di messaggistica istantanea sicuro, ma puoi comunque ricevere messaggi da uno sconosciuto senza motivo. In questo caso come ti comporti?

Non iniziare mai una conversazione

La parte peggiore, quando ricevi una chiamata da uno sconosciuto su Meta, è mandargli un messaggio chiedendogli cosa vuole da te o chi è. Anche se potresti essere tentato di vedere chi ha provato a contattarti, non inviare un messaggio senza prima averlo ricevuto.

Se qualcuno che conosci ha il tuo numero, probabilmente ti invierà un messaggio se non rispondi. Se si tratta di un estraneo, inizia una conversazione e questa è la porta per una potenziale truffa.

Evitare di fare clic sul collegamento ricevuto

Inviare un collegamento da qualcuno che non conosci da Adamo o Eva è molto sospetto. Di solito WhatsApp fornisce un'anteprima del collegamento ricevuto che ti dà un'idea. Quindi evita di cliccare su questo link, non sai mai cosa potrebbe contenere.

Se si fa clic, a priori non dovrebbero esserci rischi. Il semplice fatto di integrare un sito web sul proprio smartphone senza interagire con esso non è, in senso stretto, molto grave. Tuttavia, il problema sarà molto più grande se inserisci dati privati ​​su questo sito o ti viene chiesto di accedere con il tuo account Gmail, Facebook, Apple, ecc.

In questo caso contatta le autorità competenti per bloccare temporaneamente il tuo accesso, come ad esempio la tua banca se hai crittografato i tuoi dati bancari.

Sii consapevole di come si sviluppa la conversazione

Ci sono segnali inconfondibili, soprattutto argomenti, che indicano una possibile truffa. Se dopo qualche messaggio la persona ti dice che ha un problema con il suo telefono, o che per un motivo o per l'altro devi mandargli dei soldi, allora qualcosa non va.

Il modo migliore per contrastare qualsiasi tentativo di truffa è tendere una trappola alla persona con cui stai parlando. Se finge di essere qualcuno che conosci, fagli una domanda di cui conosci la risposta e sbaglierà:

“Stai lavorando?”

“No, sono in vacanza” oppure “Sì”

Queste domande, mentre la persona è ancora a scuola o disoccupata, ti riveleranno automaticamente la sua identità.

Blocca e segnala il mittente dei messaggi

Dopo tutti questi passaggi, se ti accorgi che il tuo mittente è in realtà un estraneo ed è probabile che i suoi messaggi abbiano lo scopo di truffarti, bloccalo, questa è la soluzione più rapida per stare tranquillo.

Per fare ciò, apri la conversazione e tocca il numero del mittente del messaggio nella parte superiore dello schermo. Scorri fino alla fine dell'elenco, dove troverai Bloccare et al un report.

Puoi scegliere di segnalare solo la persona oppure, bloccandola, anche WhatsApp offrirà di segnalarla. Il vantaggio è che l'app non ti chiederà un motivo specifico per questo rapporto, ma analizzerà semplicemente gli ultimi messaggi in arrivo per valutare se questo numero verrà bloccato o meno.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.