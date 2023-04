Guerra in Ucraina: Chef guida l’esercito di Silente per combattere la Russia e il fast food

Tuttavia, le riforme della difesa dell’Ucraina dall’inizio della guerra nel 2014 hanno notevolmente migliorato la qualità delle razioni militari. L’adeguamento agli standard NATO è stato accompagnato dall’incorporazione di tecniche di autoriscaldamento o persino di alimenti e sostanze con energia e vitamine. La razione giornaliera è calcolata per mangiare un massimo di 3.600 calorie, e la media per un civile è tra le 2.000 e le 2.500 calorie al giorno.

Il vecchio concetto di cibo mod

Tuttavia “I funzionari del ministero si attengono alle ricette tradizionali a base di patate, amidi e carne”rimpianti Zhenya Mikhailenko, chef della brigata culinaria Zaporizhia. “La mancanza di varietà e verdure è dannosa per il metabolismo dei soldati e quindi per il loro morale”. C’è un numero crescente di voci preoccupate anche per la mancanza di diete vegane. Secondo uno studio del 2020 del Kyiv International Sociological Institute, in Ucraina ci sono 4,5 milioni di vegetariani.

Questo conservatorismo è visibile nelle cucine dell’esercito, ormai trincerate lungo centinaia di chilometri di prima linea statica da mesi e nelle consegne delle associazioni di volontariato. Borscht, braciole e patate bollite di solito coprono le tavole, e le ricette più elaborate vengono trascurate per mancanza di tempo e mezzi. Anche le condizioni igieniche sollevano interrogativi, raccontando storie di indigestione o addirittura diarrea che non mancano mai di ravvivare le conversazioni. In un’Ucraina agraria la cui coscienza collettiva è ancora traumatizzata dal ricordo della grande carestia, la grande carestia del 1932-1933, la guerra per il futuro è in corso anche nelle cucine.

Più vicina al pericolo, la città di Kherson attende il contrattacco ucraino