Chris Broad non prenderà l’accento italiano per il film di Super Mario

Tra un anno in più, il film d’animazione sarà disponibile in tutto il mondo. Fratelli Super Mario. – Nintendo è stata la prima a possederla, rendendolo logicamente un evento imperdibile. Nessun trailer è stato ancora rilasciato, quindi è incredibile come appare l’attore Chris Broad Sullo schermo interpreterà il ruolo di Mario…

Il produttore Chris Meledontry ha spiegato in una breve intervista video TooFab, Non aspettandomi più un accento italiano nella voce di un idraulico baffuto.

Credito: 123rf

Mario sarà neutrale

Chris Melodontry difende la scelta di Chris Brad di raddoppiare il ruolo di Mario sullo schermo, cosa che non sfugge alle polemiche con i fan dell’universo di Mushroom Kingdom. “Tutto quello che posso dire per ora è che ha una grande voce per noi e per Mario.Capo esplicito. “Non vedo l’ora che tu lo ascolti“

Ma c’è una domanda: troveremo il famoso accento italiano del logo di Nintendo per questo nuovo film? La voce storica di Mario, Charles Martinez, non ha mai mancato di rivelare le radici europee del personaggio nella sua lunga vita, al punto da cadere in una buona caricatura del personaggio. Ma secondo Melodontry, nessun accento giocattolo ha un impatto sul discorso del protagonista baffuto. “Ne parliamo durante il film. Quindi vedrai sicuramente il suggerimento di questo“Il produttore continua.”Questo non è il cuore della sua recitazione durante il film. “

E l’Italia in tutto questo?

Quando l’intervistatore gli chiede della mancanza di attori italiani nel film, Melodontry vuole capire. “Beh, da italo-americano capisco“Ma il produttore dice che le radici italiane dei fratelli Plumber sono molto rispettate, in un modo o nell’altro”. Charlie Day, che interpreta Luigi, è originario dell’ItaliaConclude.

Ancora previsto per dicembre 2022, il film d’animazione Fratelli Super Mario. ha espresso il suo recitazione completa Sono già passati alcuni mesi. Oltre a Chris Brad e Charlie Day, Keegan-Michael interpreta Key Doda, Aina Taylor-Joy interpreta la Principessa Peach e Seth Rogen interpreta Donkey Kong Camp. Quest’ultimo potrebbe anche essere una star Il suo film d’animazione spin-off Se credi alle ultime indiscrezioni…