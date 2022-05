Il Real Madrid, che quest’estate ha deciso di impegnarsi in grandi manovre, sta cercando di eliminarne la spiacevolezza. L’Atlanta Bergamo si prepara a dare una chance a Luka Jovic.

Luka Jovic, reclutato dall’Eintracht Francoforte per மில்லியன் 63 milioni, è la vera scommessa del Real Madrid. Una scommessa costosa si sarebbe rivelata un fallimento. L’attaccante serbo non ha mai vinto nella capitale spagnola e si trascina in panchina. In questa stagione, l’attaccante ha giocato solo 473 minuti in 17 partite in tutte le competizioni. Record molto scarso che lo ha allontanato dal Real Madrid.

Secondo le informazioni rivelate da Gazzetta Dello Sport, Atlanta Bergamo avrebbe fatto di Luca Jovic una delle sue priorità la prossima estate. Inizialmente, Duan Zapada ha dovuto lasciare l’Italia durante la finestra di mercato estiva e lasciare una pausa nell’attacco del Pergamo. La squadra italiana sarà disposta a sborsare 20 milioni di euro per recuperarla. Il Real Madrid si è rifiutato di mitigare questo fallimento finanziario e non sarà in grado di ripagare le potenziali sciocchezze fatte da Florentino Perez quest’estate.