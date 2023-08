Charlene Monaco: l’accordo segreto dietro la sua scomparsa sui social

La decisione resta avvolta nel mistero. Dopo il suo interminabile viaggio in Sud Africa, la principessa Charlene è stata al centro di tutte le speculazioni e le voci sul divorzio che continuavano ad apparire nei vari media europei. Questa volta l’ex nuotatore è scomparso da Instagram.

Trattare con il palazzo?

Abbiamo scritto il 23 agosto: L’account ufficiale “SAS la Principessa Charlene” è stato appena disattivato. La mamma di Jack e Gabriella non pubblica post su questa pagina da mesi e questo ozio non ha mancato di far parlare di sé. Questa cancellazione ha avuto l’effetto di una piccola bomba quando, allo stesso tempo, abbiamo appreso che la principessa 45enne non avrebbe più vissuto a Monaco, ma in Svizzera. media tedeschi Costruire Affermò che d’ora in poi Charlene avrebbe visto solo suo marito, Alberto II.puntuale. Nuove informazioni sono apparse sullo stesso giornale.

Instagram: Charlene Monaco fa la sorpresa

“In cambio dell’abbandono delle comunicazioni nelle mani del palazzo, le sarebbe stato permesso di ritirarsi in Svizzera e di ottenere la libertà altrove., la fonte è sfuggita. L’account ufficiale della Fondazione Principessa Charlene di Monaco è ancora attivo. Per settembre è in programma anche il ritorno in Sudafrica per una missione umanitaria.