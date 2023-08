Cergy Health Center: i residenti chiedono di più

Vedi le mie notizie

Il centro sanitario del distretto sanitario Denis-Mukwege, a Cergy (Val d’Oise), lascia il Cergyssois affamato. (© Pagine di Lionel)

“Sta partecipando alla lotta contro desertificazione medica ”, ha annunciato il comune di Sergei (Val d’Oise).

Sono passati ormai tre mesi da quando il centro sanitario Denis-Mukwege ha aperto le sue porte automatiche. Se il progetto ha deliziato molti Cergyssois, sono rimasti presto delusi quando non lo hanno fatto Medico Generale Non erano inclusi nei trattamenti offerti.

Medici a tempo parziale

Mentre il numero di medici generici nella contea è in calo dal 2009, la questione medica è diventata una priorità per la città.

Pertanto, diversi specialisti sono stati assegnati al centro sanitario, come un dietista, uno psicologo o un dentista, ma i tre studi di medicina generale sono stati solo parzialmente occupati durante l’estate.

“Avevamo medici part-time a giugno e luglio, ma ad agosto ci sono le ferie”, ha detto Emmanuel Quentin, direttore del centro sanitario.

Lasciare il tempo per il reclutamento

Se molte persone fanno fatica a comprendere questa carenza di professionisti della salute, per Emmanuel Quentin il motivo è chiaro: “Non è come una casa di cura, non potremmo aprirla prima con i professionisti. Dobbiamo dare alla struttura il tempo di reclutare, soprattutto in questo contesto Desert Medical »

Se un centro sanitario ha questa carenza di personale, non significa che la sua frequentazione ne abbia risentito.

“I Cergyssoi sono molto contenti degli edifici, ma vogliono di più, lo capisco”, conclude Emmanuel Quentin.

Pertanto, il centro sanitario è ancora in fase di reclutamento per il mese di settembre.

Michelle ha nove anni

Il centro benessere è aperto dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00, previo appuntamento alle 01.34.20.17.40 o direttamente in loco.

