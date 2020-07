“Cava perde pezzi”… il Centro Studi a salvaguardia dei beni storici

Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni: “Ogni pietra, infisso, riggiola distrutta e/o gettata è un pezzettino di città che svanisce”

Non solo storia e ricerca, ma monitoraggio e salvaguardia dei beni storici e architettonici del territorio.

Il Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni perfeziona le sue attività di supporto consultivo di carattere scientifico all’Amministrazione Comunale, con la costituzione di un osservatorio di esperti in tema di patrimonio storico, architettonico.

Ne abbiamo parlato con uno dei componenti, l’arch. Enrico De Nicola Solimene, il quale ci racconta di essere già operativi con l’attività di monitoraggio dell’Esedra in via Formosa che è in procinto di essere rimossa.