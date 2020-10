Iuliano: ”Mi occuperò dell’Istruzione a 360°, sia pubblica che paritaria”.

Dopo la Presidenza del Consiglio, l’avvocato Lorena Iuliano scende in campo con l’Assessorato all’Istruzione

Cava de’ Tirreni. L’avvocato Lorena Iuliano è pronta a raccogliere la sfida e prendersi cura dell’Assessorato all’Istruzione che, come ha dichiarato lei stessa :”Risulta prioritaria insieme alla sanità in un momento storico e sociale come questo”.

Sinergia e cooperazione, queste sono le parole d’ordine che rapprensenteranno il suo operato, soprattutto tra le istituzioni che giocano un ruolo nevralgico nell’educazione, quindi la scuola, la famiglia e l’amministrazione comunale.

Inoltre il neo Assessore c’ha tenuto a specificare: “Non mi occuperò solo di pubblica istruzione ma anche del mondo della scuola paritaria, perché tutti devono essere attenzionati allo stesso modo”.