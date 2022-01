Bombe a Belfius, ING e Bpost: Johnny, un italiano di 24 anni, usava il metodo della “pala pizza”.

Il 18 ottobre, il tribunale penale di Charleroi ha condannato cinque imputati a una reclusione compresa tra cinque e otto anni. Bpost a Fontaine-l’Évêque tra maggio e luglio 2019. Tutti sono nel quadro dell’Associazione dei criminali, compresi belgi e italiani.

Italia condannata

Ogni volta, le persone coinvolte in questi atroci furti usavano il metodo della pala della pizza. I sospetti inseriscono esplosivi e raccolgono banconote presso il punto vendita della biglietteria automatica per far saltare in aria la parte anteriore del distributore automatico. È così che i ladri sono riusciti nel loro tentativo all’Agenzia Bipost di Place Free Urban, che è stata attaccata nella notte dal 20 al 21 luglio 2019.

È stato questo attacco a causare l’esplosione e la disintegrazione del bancomat. “Non sappiamo l’importo della rapina totale che è stata rubata, ma i biglietti sono contaminati da inchiostro intellettuale provocatorio”, continua la causa. Con il consenso del pubblico ministero, inizialmente, non è stato stabilito alcun collegamento tra questi tre attacchi.

Nel settembre 2019, l’indagine è cambiata quando le autorità italiane hanno riferito di aver provocato un attacco nella regione, sotto la supervisione delle loro controparti belghe a bordo di un’auto. Tra questi, Johnny, suo fratello e suo zio sono stati condannati il ​​18 ottobre. Anche la polizia italiana sta indagando su attacchi simili avvenuti tra febbraio e settembre 2019.

Infine condannato in Belgio

Questo mercoledì mattina, Johnny è finalmente apparso davanti a un giudice belga. Se quest’ultimo non si fosse presentato contemporaneamente agli altri membri dell’Associazione per delinquere, non sarebbe stato estradato in Belgio a seguito di un procedimento giudiziario italiano. Johnny, che è stato condannato a 11 anni di prigione, deve affrontare una nuova condanna legale più dura qui.

Inizialmente, il 24enne ha negato di aver preso parte all’attacco di Fontaine-L’Évêque a Bpost, ma alla fine ha ammesso il suo coinvolgimento nei fatti. Johnny ha anche detto che era subordinato all’arrivo dell’Italia in Belgio e all’attacco. “Sono stato condizionato in Italia. Ho un bambino e si diceva che mi avrebbe permesso di muovermi e avere dei soldi. Mi ha rovinato la vita”.

Johnny rischia fino a 8 anni di carcere per un’unica accusa di aggressione. Mee Puccini, per legittima difesa, chiede una possibilità, ricordando che era il più giovane nel sindacato del suo cliente e che ha accettato le sue responsabilità dopo essere stato avvicinato da suo zio, Rodi. Sentenza del 9 febbraio.