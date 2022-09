Black Cat rivendica un attacco ransomware su Italian Energy Player – Notizie ICT

L’attacco ransomware che ha portato offline l’azienda italiana GSE la scorsa settimana è stato opera di Blockade, ha affermato il gruppo.

L’italiano Gestore dei Servici Energetici SpA ha scoperto domenica scorsa che i suoi sistemi erano stati violati. Da allora, i computer e il sito Web dell’azienda sono stati disconnessi dalla rete per controllare le interruzioni. La società quotata sostiene iniziative in materia di energie rinnovabili in Italia. L’attacco ora sembra essere stato compiuto da Blockade, noto anche come ALPHV, il gruppo di hacker che in precedenza aveva attaccato Krios Luxembourg, un gasdotto e operatore energetico. All’inizio di quest’anno, questo noto ransomware è stato anche coinvolto nell’hacking di sei terminali petroliferi, soprattutto nel nostro paese. BleepingComputer riporta oggi che un gruppo di pirati sul suo sito ‘dark web’ (underground web) ha rubato circa 700 gigabyte di dati a un’azienda italiana. Questi possono essere contratti, rapporti, informazioni sul progetto, documenti contabili e altri file.