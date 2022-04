C’est la première fois que le président utilizza ce terme pour qualificatore la situazione dans le pays. Il déploré la flambée inflationniste supplementaire causa per l’invasione dell’Ucraina per la Russia.







Par AFP

Pubblico il 12/04/2022 alle 22:58



Joe Biden a semblé accusatore mardi l’armée russe de “génocide” in Ucraina, utilisant pour la première fois ce terme afin de qualifier la situazione dans le pays envahi par Moscou.

« Le budget de votre famille, votre capacité à faire votre plein d’essence, rien de tout cela ne devrait dépendre du fait qu’un dettaur déclare la guerre et commet un génocide à l’autre boutle dré identé » américain lors d’un déplacement dans l’Iowa consacré à la lutte contre l’inflation.







La casa del prezzo alla consumazione e l’attento en mars son rythme le plus rapide depuis dicembre 1981, à 8,5% sur un an, selon l’indice des prix à la consommation (CPI) publié mardi par le département du Travail.

Joe Biden a déploré la flambée inflationniste supplementaire causa per l’invasione dell’Ucraina per la Russia, assicurando que “70% della casa del prezzo in marzo vient de la casa del prezzo dell’essenza di (Vladimir) Poutine”.

Le département du travail avait précisé dans son communiqué que «l’indice de l’essence an augmenté del 18,3% en mars (par rapport à février) et représentait plus de la moitié de la hausse générale des mois prix».







«L’invasion de l’Ukraine par Poutine a fait grimper les prix de l’essence et des denrées alimentaires dans le monde entier», un bis déclaré le président démocrate.

L’opposition républicaine, notamment, reproche à Joe Biden d’avoir une politique économique qui alimente l’inflazione.