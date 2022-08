Prova | Piango la lingua dei miei antenati

Quando le persone mi chiedono quali sono le mie origini è perché “sembro” italiano, o meglio, assomiglio di più all’idea che la gente ha dell’aspetto italiano. In realtà, mio ​​padre è italiano e mia madre è acadiana.

Olivia Collette

Giornalista

Mi chiedono se parlo italiano. Ed è qui che mi sento a disagio. Sì, parlo italiano, ma solo perché ho faticato a impararlo all’università.

Mio padre non parlava mai italiano perché i suoi genitori gli parlavano sempre in inglese. I miei nonni, invece, parlavano italiano, ma solo con i genitori – i primi della nostra famiglia a venire direttamente dall’Antico Paese – dialetto del sud Italia.

Sono stati i miei nonni a incoraggiare i loro figli ad amare l’inglese, la lingua accettata e accettata dell’epoca nella piccola città di legname di Sault Ste. Marie, Ontario. Dopo tre generazioni, ci vuole un piccolo sforzo per parlare la lingua dei miei antenati.

Foto fornita dall’autore Joseph Scarfone, nonno della scrittrice Olivia Collette e dei suoi fratelli. Questa è la prima generazione della famiglia Scarfone nata in Canada.

Per questo sono straniero in Italia. È bello ritrovarmi tra persone che condividono la mia storia, ma voglio dire loro tutto tranne che sono italiano. Perché nell’istante in cui apro la bocca, ho l’accento di un’americana che non sa come tirare le sue R o dove mettere l’accento in alcune semplici parole. Ho studiato molto bene l’italiano e la mia comprensione è molto forte, ma quando parlo ho un vocabolario infantile per mancanza di pratica.

Certo, ci sono molti italiani a Montreal, ma raramente mi parlano italiano perché, come la mia famiglia, quando sono arrivati ​​qui, erano scoraggiati e, dopo alcune generazioni, l’inglese o il francese sono diventati dominanti.

Molti di noi hanno perso questo legame con la nostra storia, cultura e famiglie. Ma il fatto è che quando arrivi in ​​un paese in cui la lingua ufficiale non corrisponde alla tua lingua madre, non puoi dare ai bambini una possibilità migliore senza sacrificare la lingua tradizionale.

È una scelta difficile che ogni famiglia immigrata conosce intimamente e che viene fatta prima di mettere piede in una nuova terra.

Nella casa in cui è cresciuta mia nonna, i bambini non parlavano inglese con i genitori. Ma mia nonna ei suoi fratelli parlavano inglese tra di loro e l’inglese divenne presto la lingua dominante di tutti. Fu in inglese che imparò a fare battute, esprimere idee complesse e sfogare emozioni. È stato in inglese che i bambini che hanno cresciuto hanno capito il mondo. I loro nipoti hanno appreso in inglese la storia dei loro antenati italiani.

In questi giorni, il CAQ sta cercando di seminare polemiche sul fatto che meno persone parlano francese a casa in Quebec.1 Ma il titolo di questa statistica ha notevolmente distorto il contesto. Queste sono spesso case per i nuovi arrivati ​​e le loro famiglie, e i genitori potrebbero non parlare correntemente il francese entro sei mesi.

Tuttavia, questi genitori chiederanno che i loro figli siano iscritti alle scuole francesi e incoraggeranno i loro figli a usare il francese il più possibile. Questi bambini possono anche fungere da traduttori per i loro genitori, perché la sopravvivenza della famiglia immigrata dipende dalla rapida ed efficace integrazione dei giovani.

Questi giovani possono parlare la lingua dei loro antenati a casa e il francese ovunque, ma potrebbe non essere trasmessa alla generazione successiva. Pertanto, una famiglia allofona può produrre due, forse tre famiglie francofone.

Si noti che il disegno di legge 96 non garantisce che le famiglie allofone perdano questa connessione con le loro lingue madri in una o due generazioni. La realtà immigrata si fa da sé questo da secoli.

